Colombie: 20 morts dans un glissement de terrain

Bogotá, Colombie | AFP | mercredi 19/07/2023 - Les sauveteurs colombiens ont retrouvé cinq corps sans vie mercredi dans le glissement de terrain qui a bloqué la route entre Bogota et le sud-ouest de la Colombie, portant le bilan à 20 morts avant la fin des recherches.



"Nous dénombrons actuellement 20 morts", dont cinq mineurs, ainsi que neuf personnes disparues, a déclaré aux médias le capitaine Alvaro Farfan, chef des pompiers du département de Cundinamarca, où a eu lieu le drame.



La catastrophe s'est produite dans la nuit de lundi à mardi à Qetame, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale, Bogota. Mais les recherches sont rendues difficiles par les pluies torrentielles sur la région, selon les autorités.



Lundi, peu avant minuit, une vingtaine de maisons ont été emportées par une avalanche de boue et de rochers provoquée par de fortes pluies. Mardi, les services de secours ont retrouvé 15 corps, dont ceux de quatre enfants, avant que la nuit ne les oblige à suspendre leur travail.



La coulée de boue a également emporté un pont sur la route qui relie Bogota à Villavicencio, la plus grande ville du sud-est du pays, qui compte environ 500.000 habitants.



L'axe routier, l'un des principaux du pays, sera fermé au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, selon le bureau du gouverneur de l'Etat de Cundinamarca. En raison de la configuration des lieux, les glissements de terrain sont fréquents sur cette route.



"La récurrence de ces événements mortels mérite une discussion (....) sur les mesures de fond pour stabiliser la région", a indiqué sur Twitter le président colombien Gustavo Petro, annonçant l'ouverture de liaisons aériennes supplémentaires entre Bogota et Villavicencio "pour faire face à l'urgence".



La saison des pluies y a commencé en juin et dure généralement jusqu'en novembre. L'année dernière, elle a fait quelque 300 morts et 700.000 personnes ont été sinistrées.