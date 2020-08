Tahiti, le 5 août 2020 - Une collision entre une baleine et le Terevau a eu lieu mercredi après-midi à l'entrée dans la passe de Moorea. L'association Oceania, qui oeuvre pour la protection des cétacés, a tenu à rassurer mercredi soir, indiquant que le navire avait pris les précautions pour éviter le baleineau et qu'une surveillance avait été effectuée sur zone pendant une heure sans "aucune baleine blessée ou en détresse" observée.



Dans deux communiqués, la société Terevau et l'association Oceania ont rapporté mercredi soir la collision entre une baleine et le navire Terevau le jour même à l'entrée de la passe de Moorea vers 16h20. Selon les témoignages recueillis par la société et l'association, une baleine et son baleineau avaient été signalés toute la journée sur la zone par l'Aremiti et au Terevau qui assurent la desserte entre Tahiti et Moorea. "Trois manœuvres d'évitement ont été entreprises à proximité de la zone depuis ce matin", indique l'association qui explique qu'au moment de la collision le capitaine du Terevau "est resté vigilant sur la zone mais s'est fait surprendre par la remontée (due la baleine) 200 mètres avant l'entrée de la passe".



L'association Oceania précise qu'une inspection de la coque du navire a été réalisée. "Celle-ci ne montre aucun impact ni présence de chair dans les hélices du navire." L'équipe d'Oceania s'est d'ailleurs rendue sur la zone et après une heure de surveillance sur un périmètre de deux kilomètres de diamètre de la passe, aucune baleine blessée ou en détresse n'a été observée. "Seul un souffle à environ trois kilomètres de la passe a été détecté, pouvant laisser penser que l'animal a continué sa route." L'association assure que les compagnies maritimes effectuant la navette au quotidien sont investies depuis le début à ses côtés et que, depuis 2018, de nombreuses manœuvres d'évitement ont été effectuées et le risque de collision limité au maximum.