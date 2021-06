Collégien poignardé à Reims: un adolescent mis en examen pour tentative de meurtre

Reims, France | AFP | vendredi 04/06/2021 - Un adolescent de 14 ans, suspecté d'avoir très grièvement blessé avec un couteau un camarade de collège à Reims après avoir été moqué sur Internet, a été mis en examen pour "tentative de meurtre sur mineur de 15 ans", a indiqué le parquet.



Il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.



Mercredi aux alentours de midi, le mis en cause aurait donné rendez-vous dans une rue de l'hyper-centre à la victime, du même âge, pour en découdre. En quelques secondes, il l'a frappé d'un coup de poing puis d'un coup d'Opinel à la tempe. Les jours de la victime étaient toujours en danger vendredi, le cerveau ayant été touché.



Les deux adolescents sont scolarisés dans des classes différentes de 4e du collège-lycée privé Saint-Joseph de Reims, un établissement huppé de la ville. Aucun n'a d'antécédent judiciaire.



"II n'a exprimé aucun regret durant les 48 heures de garde à vue, ni de mot de compassion envers la victime et sa famille. Il n'a pas pleuré ni demandé aucune nouvelle de sa famille", a rapporté le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette en conférence de presse.



L'agresseur présumé faisait l'objet d'insultes après avoir diffusé mi-mai sur le réseau social Instagram un clip de rap, "l'une de ses passions", qu'il avait tourné.



Il y apparaissait avec l'Opinel utilisé lors de l'agression. Il s'est défendu d'avoir prémédité de s'en servir.



"La diffusion de ce clip lui avait valu d’être victime de moqueries de la part de plusieurs de ses camarades et notamment de la part de la victime, ce qu’il avait eu du mal à supporter", a expliqué le magistrat.



Selon le mise en cause, les deux s'étaient déjà battus lundi au sein de l’établissement, à mains nues, et la victime aurait eu "le dessus".



Entendus, ses parents ont décrit un fils "gentil, réservé", qui aurait connu plusieurs situations de harcèlement dès l’école primaire.



Ils avaient déposé une main courante un an plus tôt, suite à un différend alors que leur fils était dans un collège public. Selon le procureur, "l’intéressé a eu beaucoup de difficulté à s’intégrer" à Saint-Joseph.



Sa mère a expliqué aux responsables du collège qu’elle se sentait dépassée par son fils et avait choisi avec son mari de l’inscrire dans un établissement privé en septembre 2020 pour qu’il soit davantage encadré malgré le sacrifice financier que cela représentait.



Après l'agression, une collégienne du même âge avait aussi été placée en garde à vue, pour "happy slapping" - qui désigne le fait de filmer l'agression physique de quelqu'un -, un élément constitutif de la complicité des faits de violences aggravées.



Sa garde à vue a été levée jeudi et "aucune charge n’a été retenue contre elle", a indiqué le procureur, "le délit de happy slapping n’existant juridiquement pas lorsque l'on filme un homicide ou une tentative d’homicide".



Il a toutefois précisé avoir mis en place "une mesure d’investigation afin d’apprécier si une mesure d’assistance éducative devait être envisagée" à son égard.



Ses parents, a-t-il indiqué, ont fait part de "menaces sur les réseaux sociaux" la visant depuis les faits.



"Je n'hésiterais pas à ouvrir une enquête et à engager des poursuites pénales s’il faut en passer par là pour retrouver un minimum de sérénité dans cette communauté de jeunes frappée par le drame", a-t-il mis en garde, rappelant que de telles menaces "constituent un délit passible d'emprisonnement".