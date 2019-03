Collège Tinomana Ebb : un repas gastronomique pour un abri

TEVA I UTA, le 12 mars 2019 - En collaboration avec le lycée hôtelier de Punaauia, le collège Tinomana Ebb de Teva i Uta organise une soirée gastronomique le samedi 30 mars à partir de 19 heures. L'objectif est de récolter des fonds pour la construction d'un abri dans la cour de l'établissement.



Inauguré en 2016, le collège Tinomana Ebb est toujours en bon état. Sauf que les 630 élèves n'ont pas d'abri en cas de fortes chaleurs et de pluies.



Du coup, le Foyer socio-éducatif (FSE) souhaiterait faire un abri pour améliorer l'accueil des élèves, un projet de plus de 2 millions de francs. Et pour pouvoir le mettre sur pied, l'établissement organise plusieurs récoltes de fonds, dont une soirée gastronomique qui se fera le samedi 30 mars à partir de 19 heures, dans le réfectoire du collège.



Un événement qui verra le jour, grâce au partenariat notamment du lycée hôtelier de Punaauia. Le prix du menu a été fixé à 4 000 francs par personne (voir le détail ci-dessous).



À travers cette action, les collégiens pourront également découvrir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. La soirée sera animée par le groupe Accoustic Party, les élèves présenteront aussi des prestations.



Pour toutes informations complémentaires, contactez l'établissement au 40 50 00 15.