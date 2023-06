Collège Louise Carlson : Pas encore de plaque mais un nouveau nom

Tahiti, le 26 juin 2023 - C'est officiel depuis ce lundi matin. Le collège de Tipaerui s'appelle désormais le collège Louise Carlson. Pas encore de changement de plaque – ce sera fait pour la rentrée prochaine – mais une petite cérémonie, en présence du ministre de l'Éducation, et animée par les élèves du collège en classe CHAM pour formaliser cette nouvelle appellation.



Le collège de Tipaerui est rebaptisé Louise Carlson. Mais il faudra attendre quelques jours après la prochaine rentrée scolaire pour une inauguration “comme il se doit”, avec l'installation de la nouvelle plaque au nom de Louise Carlson a expliqué le principal du collège, Benoît Montaubric, qui rappelle que ce changement de nom n'a été validé que la semaine dernière en conseil des ministres. De plus, entre les épreuves du Bac et du DNB qui viennent de se terminer, les élèves de CM2 qui visitent en ce moment le collège pour leur future rentrée en 6e, et les inscriptions ou réinscriptions qui sont en cours, le planning de l'établissement est chargé.



Mais c'est bien officiel depuis lundi matin. Une cérémonie s'est déroulée dans le hall du collège en présence de la famille de Louise Carlson, du ministre de l'Éducation Ronny Teriipaia, des équipes pédagogiques, et des élèves à l'initiative de ce projet. C'était il y a deux ans. Kanoa Moe et Raihere Pito étaient alors élèves en 5e. Avec leur professeur de français, ils ont travaillé de nombreux mois, d'abord sur internet, puis en envoyant des courriers aux familles des personnalités qu'ils avaient retenues pour avoir une idée plus précise de leurs parcours et faire un choix éclairé.



“Un choix logique”



Première certitude pour ces jeunes élèves très investis, il fallait trouver une personnalité féminine, “parce que le lycée porte un nom d'homme, le lycée Paul Gauguin”, confire Raihere. Au départ, quatre noms ont été sélectionnés : Louise Kimitete, Madeleine Moua, Patua Vaetua Amaru et Louise Carlson. C'est donc cette dernière qui a été retenue. Un “choix logique”, pour Kanoa et Raihere qui estiment que c'est “un honneur d'avoir un collège à son nom” car Louise Carlson en tant qu'institutrice et directrice a beaucoup œuvré dans l'éducation.



Jean-Michel Carlson, l'un des autres enfants de Louise, s'est lui aussi dit très honoré que ce collège porte désormais le nom de sa maman. Le ministre Ronny Teriipaia a salué quant à lui ce travail “de longue haleine” porté par les élèves qui peuvent ainsi s'approprier “leur histoire, leur culture, et leur patrimoine”. Les ancêtres devant être force d'inspiration, il a par ailleurs déjà annoncé que d'autres établissements devraient changer de nom dans les mois et années à venir. “Cela fait partie de la feuille de route” qu'il s'est fixé durant cette mandature.



SD