Collecte de sang à la CCISM mardi 20 août

Papeete, le 19 août 2019 - Le Centre de transfusion sanguine sera présent mardi 20 août dans la matinée à la Chambre de Commerce à Papeete pour une collecte de dons du sang ouverte à tous.



Pour rappel, voici les conditions pour donner votre sang

Avoir entre 18 et 65 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kilos, ne pas être enceinte ou avoir accoucher dans les 6 mois, ne pas avoir eu d’infection dans les 15 jours, ni de tatouage ou piercing dans les 4 derniers mois ou avoir changé de partenaire dans les 4 derniers mois et enfin ne pas avoir été transfusée. Un homme a le droit de donner son sang jusqu’à 6 fois/an et les femmes 4 fois.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun et il est conseillé de bien s'hydrater avant de venir. Eviter de boire de l’alcool ou de fumer avant et après le don.