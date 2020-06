Cold case à Moorea : Le corps d’une femme exhumé

Moorea, le 17 juin 2020 - Le corps d'une femme décédée en 2015 a été exhumé mercredi matin au cimetière de Afareaitu à Moorea par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa’a. Les gendarmes cherchent à savoir si cette ex-compagne de l'homme condamné à perpétuité en 2019 pour le viol et la tentative de meurtre d'une habitante de Maharepa deux ans plus tôt s'était bien suicidée…



Le suicide a-t-il été maquillé ? La justice a ouvert courant 2019 une enquête en "recherche des causes de la mort" d'une femme de 42 ans décédée par pendaison en 2015. Sur commission rogatoire du juge d'instruction Thierry Fragnoli, les enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a cherchent à connaître les conditions exactes de la mort de cette ex-compagne d'un criminel condamné à perpétuité par la cour d'assises de Papeete en 2019.



A l'origine de ce cold case, on retrouve un autre fait divers d'une extrême violence qui avait défrayé la chronique en janvier 2017 à Moorea. A l'époque, une femme vivant seule à Maharepa avait été violemment frappée, étranglée et violée par un individu alors qu’elle venait de rentrer chez elle. L'agresseur avait ensuite mis le feu à la maison de sa victime, qui avait miraculeusement réussi à s’extraire de l'habitation et à alerter les secours. Saisis de l’enquête, les gendarmes de la Brigade de recherches de Faa'a avaient rapidement interpellé un quadragénaire jusqu'alors inconnu de la justice.



Au terme de son procès pour "viol" et "tentative de meurtre" en mars 2019, le quadragénaire avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans jamais véritablement expliquer son geste. Lors des débats et de l’évocation de son parcours de vie, il avait évoqué le suicide par pendaison de sa femme et mère de leurs quatre enfants, survenu quelques années plus tôt dans un contexte flou… Contexte qui, au regard des violences et sévices subis par la victime, avait attiré l’attention du parquet. Dès juillet 2019, une enquête préliminaire a donc été ouverte et confiée à la Brigade de recherches de Faa’a.