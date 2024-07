Cohésion et découverte des métiers pour les jeunes des “clubs 2024”

Tahiti, 19 juillet 2024 - La cellule Tu'aro Nui, en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques, a organisé ce vendredi une journée de cohésion pour les 90 volontaires des “clubs 2024”, ces fanzones qui prendront place à Atimaono et Paofai pendant la période des Jeux olympiques. L’heure était à la rencontre pour ces jeunes bénévoles sélectionnés dans des quartiers prioritaires, mais aussi au développement de leur projet professionnel.



Les “clubs 2024”, ce sont ces fanzones qui feront profiter Tahiti Nui de l’ambiance des Jeux olympiques, quand la Presqu’île sera en fête. Une première ouvrira à Atimaono du 26 au 30 juillet et une deuxième à Paofai du 31 juillet au 4 août. Pour garantir l’encadrement et l’animation de ces deux fanzones, la cellule Tu’aro Nui, en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques (FOL), a recruté 90 bénévoles, souvent des jeunes issus de quartiers prioritaires, directement via des campagnes de prospection dans ces quartiers avec l’aide d’associations de jeunesse.



Ce vendredi 19 juin, la FOL et Tu’aro Nui ont tenu une journée de cohésion pour ces jeunes bénévoles, au parc Tahua du motu Ovini, à Faa’a. “Une journée divisée en deux parties”, explique Tiare, coordinatrice de la journée de cohésion. “Le matin, un carrefour des métiers et cet après-midi, des jeux traditionnels.” Une journée pour apprendre à se connaître avant de travailler dans ces fanzones, mais aussi une journée qui permet d’étoffer son projet professionnel pour la suite, en rencontrant plusieurs corps de métier ayant fait le déplacement. RSMA, armée de l’air, marine, police nationale, CFPA, service civique… Plusieurs stands ont répondu aux questions de ces jeunes sur les métiers, formations et démarches nécessaires pour y prendre part. “La plupart des intervenants qu’on a fait venir proposent des formations diplômantes, qualifiantes et professionnelles”, explique Tiare, afin que ces jeunes, certes bénévoles, puissent entrouvrir la porte du marché du travail.



C’est aussi l’objectif de ces clubs 2024, explique aux jeunes bénévoles la ministre des Sports et de la Jeunesse, Nahema Temarii, de passage à cette journée de cohésion. “Les gens me disent : le bénévolat, c’est bien, mais on a besoin de manger. Je comprends, c’est la raison pour laquelle on a réfléchi à ce bénévolat pour les Jeux olympiques, l’idée c’était que vous ressortiez de là avec quelque chose.” Parmi ce “quelque chose”, qui comprend l’expérience professionnalisante de l’encadrement des fanzones, la ministre fait également référence aux diplômes passés par ces jeunes volontaires durant leur période de bénévolat. Ils passeront une formation de premier secours civique de niveau 1 (PSC1) ainsi que le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa), des arguments non négligeables dans la recherche d’emploi.



Des rencontres pour de futurs métiers



Dans ce lot de volontaires, il y en a qui n’ont pas de projet professionnel établi et profitent de ces rencontres avec les différents corps de métier pour y réfléchir. D’autres volontaires ont des projets bien en tête, mais se laissent séduire par d’autres formations présentées dans les stands. C’est le but de ce genre de rencontre après tout. Comme Shelley, qui connaît bien le stand de l’armée de l’air et son adjudant-chef qui le présente. “J’ai un projet dans l’armée de l’air, j’avais déjà passé un entretien avec l’adjudant-chef qui présente le stand aujourd’hui, donc je connais déjà le contenu de la formation. Mais le stand du CFPA et les métiers qu’il propose m’ont bien plu, j’ai eu un coup de cœur pour une formation du CFPA dans l’hôtellerie”, témoigne la jeune fille.



D’autres jeunes, non volontaires, profitent de l’événement pour se renseigner également. Comme Taaroa, qui témoigne : “C’est ma petite copine qui m’a dit de venir, comme elle est dans le stand du service civique. Il y a une filière qui m’a bien plu dans la présentation du RSMA, agent magasinier je crois. Donc maintenant, on va voir !”

Rédigé par Tom Larcher le Vendredi 19 Juillet 2024 à 17:13