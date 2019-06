Coco Mamatui est décédé

PAPEETE, le 8 juin 2019 - Le célèbre chanteur et compositeur polynésien, Louis Mamatui, est décédé ce samedi à l'âge de 81 ans. Son corps sera exposé à la mairie de Faa'a à partir de 17 heures.



Dans un message de condoléances, le président du Pays, Edouard Fritch, a salué "la mémoire d'un grand artiste, auteur et compositeur de nombreuses chansons, encore fredonnées par de nombreuses générations" : "Au travers des paroles de ses chansons, nous voyons en lui un homme de grande profondeur d’âme et d’esprit. Nous saluons également la mémoire de cet homme engagé auprès de Dieu. Il était un grand serviteur de la cause du Seigneur. La Polynésie lui est reconnaissante. C’est un grand homme, mais qui a toujours su rester modeste, qui s’en va rejoindre le Père Éternel. Que Dieu le bénisse et l’accueille parmi ses bienfaiteurs."



Le président Gaston Tong Sang et les représentants à l’assemblée de la Polynésie française ont tenu à exprimer leur "tristesse" avant de rappeler le parcours de Louis Mamatui qui a "vécu pendant près de 20 ans à Hawaï et au Colorado avant de revenir s’installer en Polynésie Française où il a dispensé, pendant de nombreuses années, des cours de musique et de chant aux élèves du collège Notre Dame des Anges de Faaa."



Oscar Temaru, le maire de Faa'a ainsi que ses conseillers municipaux ont également adressé leurs condoléances aux proches de l'artiste dont la "voix restera à jamais gravée dans la mémoire des polynésiens."



L'enterrement de Louis Mamatui, dit Coco Mamatui, aura lieu le 10 juin au cimetière catholique de Faa'a.