Coco Deane condamné et inéligible

Tahiti, le 26 novembre 2019 – Le premier adjoint de Arue et candidat déclaré aux prochaines municipales face au tavana Philip Schyle a été condamné mardi à un an de prison avec sursis et surtout deux ans d’inéligibilité assortis d’une « exécution provisoire » pour le harcèlement sexuel de la DRH de la commune. Une décision qui l’empêche de se porter candidat aux prochaines municipales.



La décision va mettre un coup d’arrêt aux velléités politiques du premier adjoint de Arue, Jacques dit « Coco » Deane. Mardi matin, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné l’élu pour le « harcèlement sexuel » de la directrice des ressources humaines de la commune entre août 2016 et août 2017. Mais surtout, le tribunal a été au-delà des réquisitions du parquet dans cette affaire en prononçant une peine d’un an de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité assortis d’une « exécution provisoire » du jugement. Ce qui signifie que la peine est immédiatement applicable, même en cas d’appel. Le tribunal a expliqué sa décision de prononcer une peine d’inéligibilité « vue la gravité des faits » et parce que Coco Deane avait « abusé de sa position ». L’élu étant le supérieur hiérarchique direct de sa victime à la mairie.



Le tribunal a également condamné l’élu à indemniser la DRH de la commune de Arue à hauteur de 1 200 000 Fcfp pour son préjudice moral et de 213 000 Fcfp pour les frais médicaux engagés par la victime. L’élu est également condamné à indemniser 4 753 000 Fcfp à la CPS. En effet, après un an de harcèlement, la DRH avait été arrêtée entre août 2017 et juin 2018. La commune de Arue avait d’ailleurs déjà été condamnée par le tribunal administratif de Papeete en juillet 2018 pour n’avoir pas su protéger à temps son employée.