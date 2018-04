"Cobra Kai", première série majeure de YouTube, bâtie sur la saga "Karaté Kid"

New York, Etats-Unis | AFP | vendredi 27/04/2018 - Treize ans après sa création, YouTube ne se contente plus des contenus créés par ses utilisateurs et lance ses propres productions avec, en tête d'affiche, "Cobra Kai", première série majeure de la plateforme, construite sur la saga des films "Karaté Kid".



Cette série, dont les dix premiers épisodes seront mis en ligne le 2 mai, se veut aussi un produit d'appel pour le service par abonnement YouTube Red, lancé en 2015.

Cette nouvelle offre, qui comprend aussi une plateforme de musique en ligne, doit faire évoluer le modèle économique de YouTube, presque exclusivement basé jusqu'ici sur la publicité.

Red est aujourd'hui disponible dans cinq pays (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, Corée du Sud) mais YouTube a annoncé qu'il serait étendu à plusieurs dizaines d'autres dès cette année.

Pour se lancer dans le grand bain de la production et dans la bataille du contenu, de plus en plus concurrentielle avec la montée en puissance de Netflix et Amazon et l'arrivée prochaine d'Apple, la filiale de Google au 1,5 milliard d'utilisateurs a choisi une marque forte.

"Karaté Kid" a donné lieu, depuis 1984, à cinq films, qui ont rapporté plus d'un demi-milliard de dollars au box-office mondial.

Signe que le concept n'a rien perdu de sa vigueur, le remake sorti en 2010 a encore été un succès international.



- Séduire la génération Youtube -

Trois scénaristes, fanatiques surtout du premier film, se sont mis en tête de reprendre le fil du récit, plus de trente ans après.

A Encino, banlieue de Los Angeles, le héros Daniel LaRusso est de retour, tout comme son rival Johnny Lawrence, tous deux joués par les acteurs d'origine, Ralph Macchio et William "Billy" Zabka.

"Ils étaient tellement convaincants, passionnés, clairs sur ce qu'ils voulaient faire", mais aussi "respectueux de l'héritage du film" que Ralph Macchio a fini par se laisser convaincre après avoir dit non durant 30 ans à tous les projets qu'on lui présentait.

"C'est leur +Star Wars+", a expliqué Macchio qui, à 56 ans, semble défier le temps, lors d'une table ronde organisée à l'occasion du festival du film de Tribeca.

"Ils en savent beaucoup plus que moi sur le film, ce qui est un peu flippant".

Originalité, les auteurs ont choisi de placer au centre du récit Johnny, qui n'existait qu'en opposition à Daniel dans le film original.

La série bouscule ainsi le manichéisme de nombre de films d'arts martiaux et explore la complexité de Johnny, un faux méchant à l'image construite sur des malentendus et des incompréhensions.

Ce quinquagénaire mène une vie truffée d'échecs, dont l'origine se situe, sans doute, dans ce coup de pied victorieux que lui a asséné Daniel lors d'une compétition de karaté 34 ans plus tôt, apogée du premier "Karaté Kid".

Mais à la faveur d'une rencontre, Johnny va bifurquer, se reconstruire et perturber, ce faisant, l'équilibre de son ancien rival, devenu concessionnaire automobile, symbole de réussite à l'existence parfaitement réglée.

Au centre, toujours, le karaté, mais aussi plus généralement la formation aux arts martiaux, et les rapports sociaux entre jeunes adolescents, trois éléments essentiels de la saga cinématographique.

"Cobra Kai" ouvre ainsi cette nouvelle ère sur une distribution de comédiens adolescents: une façon de séduire le jeune public, cette génération YouTube dont les codes échappent largement aux adultes.

L'écriture d'Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz et Josh Heald, qui ont fait leurs preuves sur des films déjantés comme la saga "Harold et Kumar", offre plusieurs niveaux de lecture et un humour au deuxième, voire troisième degré.

YouTube avait déjà produit des séries pour son service Red, notamment "Step Up: High Water", sur le milieu de la danse hip-hop à Atlanta. Le premier épisode, mis en ligne fin janvier, a été vu 12 millions de fois.

Mais il s'agissait de programmes destinés presque uniquement aux moins de 25 ans, alors que "Cobra Kai", qui joue ostensiblement la carte de la nostalgie, vise une audience beaucoup plus large.