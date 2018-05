Club canin de Pirae : un concours d'obéissance prévu le 2 juin

PIRAE, le 18 mai 2018 - Ce concours se tiendra sur le terrain du club, près du complexe sportif d'OPT, à Pirae, à partir de 8 heures. Les concurrents des trois clubs canins au fenua participeront à ce concours et le public est invité à se joindre à cet événement.



Le club canin de Pirae organise un concours d’obéissance le samedi 2 juin à partir de 8 heures, sur son terrain près du complexe sportif de l’OPT.



L’obéissance est une discipline sportive rigoureuse qui allie contrôle, vitesse et précision, et dans laquelle maître et chien doivent faire preuve de complicité.



Les concurrents des trois clubs canin de Polynésie sont invités à passer leurs épreuves durant cette journée : Le Club Canin Pii Horomai no Moorea, le Club Sportif Canin de Teva-i-Uta, et bien sur le Club Canin de Pirae. Tous seront présents pour représenter leur club et tenter d’obtenir le meilleur score.



Durant cette journée sera prévue un passage de CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). Le CSAU est un "test" qui permet de s’assurer de la sociabilité et de l’équilibre comportemental du chien. Suivant le niveau de réussite, le juge ajoute une mention : Bon, Très bon ou Excellent. Le CSAU comporte des exercices de sociabilité, de marche en laisse, de rappel et une absence du maître. C’est une épreuve relativement facile que tous les chiens peuvent passer (sous réserve d’avoir au moins 1 an et d’être vaccinés et identifiés).



L’entrée est gratuite pour le public et une restauration sera présente sur place. Renseignements au 89722983.



Afin d’éviter des perturbations inutiles, le public est prié de ne pas amener de chien ne participant pas au concours.