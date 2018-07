Clip sauvage pour un Dubstep made in Tahiti

"Tout le collectif a participé à créer ce clip, avec beaucoup d'aide d'autres bénévoles"

"La musique m'a été envoyée par un autre membre du collectif quand j'étais en France, et au départ je ne pensais pas que c'était polynésien. Quand je l'ai appris, j'ai trouvé que c'était tellement rare d'avoir du dubstep tahitien que j'ai écris un script dessus. C'était un mélange entre les clips de base trouvés à l'international pour le dubstep, ce sont souvent des thématiques assez violentes qui sont mises en avant dans ce style, et en même temps le script était très décalé. C'est une parodie de tous les clichés qu'il y a sur nos îles en Europe, le cliché du cannibale, celui de la gentille vahine... J'ai même pensé à Chantal Spitz en l'écrivant. Le collectif a aimé l'idée et on a commencé à travailler tous ensemble à la mise en scène, on a transformé le script et on a trouvé d'autres volontaires pour le réaliser avec nous. Il y a un collectif de filles qui nous a rejoint pour jouer dans le clip, faire les costumes, le design du maquillage et le make up. On a aussi des acteurs de théâtre qui jouent les prêtres, des figurants..."

"Ce clip est le premier d'une série de nouvelles productions. Ce jeudi le making off du clip sera publié, et deux autre clips avec globalement la même équipe, toujours bénévoles, vont arriver dans les semaines qui viennent."

"On fait ces projets par passion, mais aussi comme un entrainement pour nous. Le collectif souhaite continuer sur cette voie. Notre démarche dans ces clips est d'avoir une liberté créative complète, sans cahier des charges, sans direction artistique externe. Donc dans ces projets, l'aspect bénévole est très bénéfique. Pour le collectif ce n'est pas une démarche pour avoir plus de clients, c'est vraiment une démonstration de notre style et un réajustement, pour sortir des prestations purement commerciales. Un retour aux sources artistique !"