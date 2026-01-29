

Climat: les Fidji et Tuvalu accueilleront deux réunions avant la COP31

Paris, France | AFP | jeudi 26/02/2026 - Les Fidji et Tuvalu accueilleront deux réunions clés avant la tenue de la COP31 à Antalya en Turquie en novembre, dont l'organisation a été partagée entre Ankara et Canberra, a annoncé jeudi une organisation régionale.



La réunion préparatoire à la COP31, au niveau des ministres et négociateurs, se tiendra aux Fidji, un archipel à l'est de l'Australie, en octobre.



Une réunion de dirigeants aura lieu à Tuvalu, au nord-est de l'Australie, a annoncé le Forum des îles pacifiques, une organisation de coopération régionale qui rassemble 18 pays et territoires, sur le réseau X.



Ces deux archipels, comme l'ensemble des petits territoires dans le Pacifique, subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique et la montée des eaux.



"L'accueil de ces réunions de la COP est l'occasion pour la communauté internationale d'entendre directement les populations du Pacifique", a réagi jeudi la ministre des Affaires étrangères de l'Australie, Penny Wong, dans un communiqué.



Au terme d'une bataille entre la Turquie et l'Australie au cours de la COP30 au Brésil en novembre dernier, les deux pays ont accepté d'organiser ensemble la prochaine COP, la Turquie accueillant à Antalya le sommet international du 9 au 20 novembre et l'Australie en dirigeant les négociations et en organisant les réunions préparatoires dans le Pacifique.



Jusqu'à ce compromis, l'Australie espérait organiser sa propre COP en coopération proche avec les îles du Pacifique.



Dans le cadre de la 55e réunion des dirigeants du Forum des îles pacifiques en septembre à Palau, cet archipel situé au nord de l'Australie va aussi y organiser un événement lié au climat, selon le Forum des îles pacifiques.

