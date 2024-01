Climat: des insulaires des Caraïbes et Greenpeace en justice contre l'Etat néerlandais

La Haye, Pays-Bas | AFP | jeudi 11/01/2024 - Greenpeace et huit habitants de l'île de Bonaire dans les Caraïbes ont lancé jeudi une action en justice contre l'Etat néerlandais pour qu'il protège ses citoyens insulaires contre la montée des eaux, a annoncé l'organisation environnementale.



"Des plans sont en place pour protéger les Pays-Bas européens contre l'élévation du niveau de la mer et d'autres conséquences de la crise climatique, mais pour Bonaire, ce n'est pas encore le cas", a déclaré Danique Martis, l'une des plaignantes.



"Les Pays-Bas caribéens ont été oubliés trop longtemps", a poursuivi l'assistante sociale de 25 ans, citée dans un communiqué.



"Nous allons en justice", a-t-elle ajouté, espérant que les responsables néerlandais finiront par agir pour protéger cette ancienne colonie, depuis 2010 l'une des trois municipalités dites "spéciales" du pays avec Saba et Saint-Eustache.



Si les émissions mondiales ne sont pas réduites de manière significative, la montée des eaux pourrait d'ici la fin du siècle engloutir jusqu'à un cinquième de Bonaire, selon une étude publiée en septembre 2022 par Greenpeace.



L'assignation déposée au tribunal de district de La Haye contient deux exigences : que le gouvernement néerlandais prenne des mesures concrètes pour protéger les habitants de Bonaire du changement climatique, et qu'il fasse ce qui est nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius – et donc réduise plus rapidement ses émissions de gaz à effet de serre.



"Le gouvernement néerlandais doit prendre des mesures pour protéger les droits humains des insulaires, en particulier leur droit à la vie et au respect de la vie privée et familiale", ont déclaré les plaignants.



Cela, "pour que les Bonairiens puissent continuer à vivre sur l'île et transmettre leurs traditions et leur culture à leurs enfants", ont-ils ajouté.



Les Pays-Bas sont connus pour leurs barrages anti-tempête et les milliers de kilomètres de digues construits pour protéger leur territoire européen, dont environ un tiers se situe sous le niveau de la mer.



Mais le pays est aussi l'un des plus gros pollueurs par habitant du continent, et a fait face à une série d'affaires visant ses émissions.



Les actions en justice pour le climat se multiplient à travers le monde. Après une bataille du Vanuatu, durement touché par le réchauffement, l'Assemblée générale de l'ONU a même adopté fin mars 2023 une résolution "historique" demandant à la justice internationale de clarifier les "obligations" des Etats dans la lutte contre le changement climatique.

