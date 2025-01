Climat: Sauvez les glaciers pour sauvez nos vies, alerte l'ONU

Genève, Suisse | AFP | mardi 21/01/2025 - Pour sauver nos vies et la planète, il faut sauver les glaciers qui s'amincissent sous l'effet du changement climatique, a alerté l'ONU mardi, au lendemain de l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris.



"La préservation des glaciers est essentielle pour nos écosystèmes, nos économies et notre santé planétaire", a déclaré la Secrétaire générale adjointe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Ko Barret, lors du lancement à Genève de l'année internationale de la préservation des glaciers.



"Des réductions urgentes et durables des émissions de gaz à effet de serre sont essentielles (...) mais malheureusement, nous allons dans la mauvaise direction car les niveaux de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui piègent la chaleur continuent d'augmenter", a-t-elle ajouté.



En 2023, les glaciers ont enregistré la plus forte perte de volume au cours des cinq dernières décennies, selon l'OMM, une agence de l'ONU.



Plus de 275.000 glaciers dans le monde couvrent environ 700.000 km².



Les glaciers et nappes glaciaires jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial et stockent environ 70% de l'eau douce, essentielle pour des milliards de personnes.



"La préservation de nos glaciers n'est donc pas seulement une question environnementale, c'est une stratégie de survie pour les hommes et la planète", a relevé Mme Barret.



Mais des Alpes à l'Himalaya, ces ressources fondent de plus en plus rapidement sous l'effet du changement climatique, dont la principale cause est la hausse du niveau de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère et qui est produit par les activités humaines.



Et la nouvelle administration américaine a annoncé que les Etats-Unis se retireraient une nouvelle fois de l'accord de Paris sur le climat, un départ qui devrait compromettre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays, deuxième pollueur mondial derrière la Chine et premier pollueur historique.



- "restaurer les glaciers" -



"Les glaciers ne se soucient pas de savoir si nous croyons en la science - ils fondent simplement sous la chaleur, au vu et au su de tous", a relevé John Pomeroy, professeur à l'Université de la Saskatchewan au Canada et chargé de coordonner les activités liées à l'année internationale de la préservation des glaciers.



"Les régimes et les industries qui déforment les faits peuvent nier" le réchauffement climatique "mais ils ne peuvent nier leur culpabilité dans la destruction des glaciers qui se produit sous nos yeux", a-t-il lancé.



Mais "restaurer les glaciers prendra des décennies", a-t-il dit.



En attendant, "nous devons nous préparer à la destruction de la cryosphère (les parties gelées de la Terre NDLR) en modifiant d'urgence nos politiques. En développant les mesures pour suivre le changement et fournir des alertes précoces en cas de sécheresse et d'inondations", a expliqué l'expert.



"Nous espérons vraiment que cette année sera un tournant pour les glaciers", a relevé Stefan Uhlenbrook, directeur de la Division de l'hydrologie, de l'eau et de la cryosphère à l'OMM.



Cinquante sites du patrimoine mondial de l'Unesco abritent des glaciers. Mais ils devrait disparaître sur un tiers de ces sites d'ici 2050, quels que soient les efforts déployés pour limiter la hausse des températures.



L'Unesco estime qu'il est encore possible de sauver les deux autres tiers, si la hausse des températures mondiales n'excède pas 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle.