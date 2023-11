Clément Boinot domine le cross de la Presqu’île

Tahiti, le 19 novembre 2023 - L’Association pour le développement de l’athlétisme à Taiarapu (Adat) a organisé la 3e édition du cross-country de la Presqu’île, dimanche matin, sur la zone industrielle de Faratea à l’entrée de Taravao. Plusieurs courses étaient au programme dont l’épreuve phare du 8 km remportée par Clément Boinot en 31’00’’ devant Axel Barrat et Ronan Pouliquen.



L’Association pour le développement de l’athlétisme à Taiarapu (Adat) a convié dimanche matin les amateurs de cross-country à se déplacer à Taravao pour participer au cross de la Presqu’île. Le programme proposait six courses dans la matinée, ouvertes à tous types de coureurs, expérimentés ou occasionnels, jeunes et moins jeunes, avec des distances variant d’une course de 4 minutes pour les 8 ans et moins à 8 km pour les plus exercés.



La grande course a mis en lice 31 partants dont neuf femmes, une participation moins étoffée qu’attendu, mais le rendez-vous de Faratea a probablement souffert de la concurrence du triathlon de Fei Pi qui avait lieu à la même heure dans la commune de Tiarei. En outre, les meilleurs spécialistes locaux qui s’envoleront mercredi en direction des îles Salomon pour participer aux Jeux du Pacifique au sein des sélections d’athlétisme et de triathlon ont sans doute préféré faire l’impasse pour ne pas risquer de blessure. La participation globale de 120 coureurs, toutes courses confondues, a tout de même satisfait Janick Aubineau, la présidente de l’Adat. “J’aurais souhaité qu’il y ait plus de monde sur la grande course, mais on a subi la concurrence du triathlon de Fei Pi qui avait lieu sur la côte est. Mais la participation globale de 120 engagés, toutes courses confondues, est plutôt satisfaisante. Ce n’est pas facile de développer l’athlétisme et la course à pied à la Presqu’île, car on manque de moyens financiers et d’installations, mais on s’accroche avec le club de l’Adat et on persévère pour tenter d’attirer du monde.”



Clément Boinot à l’aise sur un parcours “pur cross”



Le parcours de 8 km dessiné dans la zone industrielle de Faratea avait tout d’un vrai cross-country, les membres de l’Adat ayant œuvré dans les jours précédents pour nettoyer le terrain et mettre en place un balisage clair. Un trio se dégageait rapidement en tête de course, Axel Barrat imprimant le rythme dans le premier des quatre tours, suivi de Clément Boinot et Alexander Casu. Dans le troisième tour, Clément Boinot accélérait, Alexander Casu et Axel Barrat étant peu à peu décrochés. Le sociétaire de Fei Pi Triathlon, qui avait privilégié le rendez-vous de l’Adat, s’envolait dans le quatrième et dernier tour pour s’imposer en 31’00’’. Si Axel Barrat avait conservé de la vélocité dans le final pour terminer deuxième à 18’’ du vainqueur, Alexander Casu peinait dans le dernier tour et ratait même le podium, Ronan Pouliquen en profitant pour compléter le tiercé de tête. Valérie Connan faisait 15e au scratch en 36’ 8’’ et montait sur la plus haute marche du podium féminin.



“C’était une course assez exigeante car il y avait beaucoup de relance sur le parcours avec des passages qu’il fallait bien gérer entre l’herbe, les cailloux et le bitume et puis le temps était lourd. Par contre, c’est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de monde pour soutenir les organisateurs. Mais ça m’a permis de gagner car je suis souvent bien placé mais rarement dans les premières places”, a déclaré Clément Boinot à l’arrivée.



La saison de course à pied va se poursuivre après les Jeux du Pacifique avec les traditionnelles Corridas du mois de décembre.



Résultats

Cross (8 km)

1. Clément Boinot (Fei Pi Tri) 31’00’’

2. Axel Barrat (NL) 31’18’’

3. Ronan Pouliquen (Asopa) 31’32’’

4. Alexander Casu (Central) 32’07’’

5. Thibault Martel (NL) 32’38’’

6. Anthony Barbero (ATN Run) 32’57’’

7. Miguel Covillon (Central) 33’30’’

8. David Bernard (ATN Run) 33’56’’

9. Damien Teulière (NL) 33’59’’

10. Florian Calabretto (ASPTT Nouméa) 34’09’’

11. David Mac Donald (NL) 34’17’’

12. Mohamet Sissoko (Tam Punaruu) 34’23’’

13. Raimana Roux (Ascep) 34’40’’

14. Thibault Daniel (NL) 35’06’’

15. Valérie Connan (NL) 36’38’’ 1re femme

…

31 coureurs classés

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 19 Novembre 2023 à 14:37