Clean up : “Nous n’avons pas de planète B !”

TAHITI, le 6 juin 2023 - L’association Mama Natura, qui effectue chaque semaine des opérations de nettoyage sur Tahiti et parfois Moorea, donne rendez-vous au grand public, samedi à Fare Ute, pour une opération de nettoyage.



L’opération Clean up, organisée samedi matin par l’association Mama Natura, sera “ conviviale ”. Elle permettra de nettoyer la zone de Fare Ute mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre au respect de l’environnement et à la gestion des déchets. Cette opération est initiée par l’association fondée par Adeline, mais portée par un groupe de partenaires : Miti Kingdom, Nautisports, Ito ito et Aremiti. Lesquels mettront en jeu des lots à gagner le jour J.



“Il y a beaucoup de bienveillance”



Tout le monde est invité. Clean up durera quatre heures, entre 8 heures et midi, et consistera en un ramassage systématique des déchets de Fare Ute. Adeline est une habituée du genre. Elle est sur le terrain au moins une fois par semaine. Elle a pour habitude de prendre contact au préalable avec la mairie pour qu’elle récupère tout ce qui a pu être rassemblé. “ À chaque fois, nous pesons et trions ce qui peut l’être ”, précise-t-elle. Le verre est mis à part pour rejoindre les bacs à verre, les savates vont dans un bac approprié (les bacs à savates de Tahitian Moove), les canettes au père Christophe et les objets qui sont récupérables comme la vaisselle et les vêtements par exemple sont méticuleusement nettoyés puis donnés. “ Il y a beaucoup de bienveillance dans notre groupe ”, insiste Adeline. Le reste est réparti entre le bas gris et le bac vert.

Il reste beaucoup à faire



Mama Natura a été créée il y a une petite année. Pour les premiers mois de 2023, une vingtaine de sorties ont déjà eu lieu et trois tonnes de déchets ont été ramassés. Sur certaines zones régulièrement nettoyées, les récoltes sont peu à peu moins copieuses. “ Mais il reste encore beaucoup à faire, il faut changer les mentalités, sensibiliser. Il faut réduire la production de déchets, refuser les plastiques et respecter la biodiversité car on ne pourra pas faire sans elle ”, insiste Adeline.



L’association Mama Natura est composée exclusivement de bénévoles, ils sont entre 30 et 40. Ils donnent de leur temps en fonction de leurs disponibilités respectives. L’association accueille qui voudra participer aux opérations sans obligation de cotisation. “ On fait tous comme on peut avec les moyens que l’on a. Mais il faut dans tous les cas agir et maintenant. Nous n’avons pas de planète B ! ”



Pratique



Rendez-vous devant Nautisports à Fare Ute, samedi à 8 heures. L’opération de nettoyage durera jusqu’à midi. De nombreux lots sont à gagner (Package Aremiti, bons d’achats, baptême de plongée…).

Informations au 89 74 59 85



Contacts



FB : Mama Natura

Mail :

