Cléa : Un certificat pour consolider son avenir professionnel

Les sept domaines de compétences validés par Cléa



la communication en français ;

l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

l'utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;

l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;

l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;

la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.