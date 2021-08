Clap de fin pour la Saga

Tahiti, le 31 juillet 2021 – La 29e édition de la Saga s'est achevée ce samedi. Depuis le 27 juin plus de 700 enfants ont participé à cette édition qui s'est déroulée du côté de Papeari, au Motu Ovini. Les enfants ont pu s'adonner à la pratique d'activités nautiques dont notamment la voile.



Après cinq semaines, la 29e édition de la Saga s'est conclue ce samedi, à Papeari. Ce grand rassemblement devait concerner au total plus de 700 enfants, dont 90 bénéficiant d’un accompagnement social et éducatif assuré par les travailleurs sociaux de la Direction des solidarités de la famille et de l’égalité (DFSE), venant de différentes îles telles que Nuku Hiva, Tubuai, Hao, Fakarava, Moorea et Tahiti.



Depuis le 27 juin les enfants se sont ainsi adonnés à la pratique d'activités nautiques au Motu Ovini. La pratique de la voile et des activités nautiques permet de transmettre aux enfants des valeurs comme le respect, le goût de l’effort, l’autonomie et la confiance. Tous les enfants n’ont pas été accueillis en même temps. Ils ont chacun passé une semaine à Teva i Uta et, pour le logement, 60 familles ont accepté de les accueillir.



Rappelons que la Saga a été créée en 1993 par Henri Cornette de Saint-Cyr, dit "Doudou". Depuis près de 30 ans, ce sont environ 20 000 enfants défavorisés qui ont pu participer à cette belle aventure humaine, qui se déroule à Tahiti ou dans les îles.