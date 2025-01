Cisjordanie : l'ONU dénonce l'usage "de méthodes de guerre" par Israël

Genève, Suisse | AFP | vendredi 24/01/2025 - L'ONU a dénoncé vendredi l'usage par Israël "de méthodes de guerre" et "le recours illégal à la force létale" à Jénine en Cisjordanie.



"Les opérations israéliennes meurtrières de ces derniers jours suscitent de graves inquiétudes quant à un recours inutile ou disproportionné à la force", a déclaré Thameen Al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Genève.



Depuis le début de la semaine, l'armée israélienne a lancé une opération d'envergure contre le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée.



Appuyés par des bulldozers, des avions et des véhicules militaires blindés, les soldats ont lancé mardi cette opération baptisée "Mur de Fer", deux jours après le début d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.



Les opérations israéliennes "suscitent de graves inquiétudes quant à un recours inutile ou disproportionné à la force, notamment aux méthodes et moyens développés pour la guerre, en violation du droit international des droits de l'homme, des normes et standards applicables aux opérations de maintien de l'ordre", a ajouté M. Al-Kheetan.



Le Haut-Commissariat a confirmé qu’au moins 12 Palestiniens ont été tués et 40 blessés par les forces de sécurité israéliennes depuis mardi, "la plupart d’entre eux n’étant apparemment pas armés".



Parmi les blessés figurent un médecin et deux infirmières, selon le Croissant-Rouge palestinien, souligne l'ONU, qui réclame une enquête indépendante qui doit faire rendre des comptes aux responsables.



"En s’abstenant constamment, au fil des ans, de demander des comptes aux membres de ses forces de sécurité responsables d’homicides illégaux, Israël non seulement viole ses obligations en vertu du droit international, mais risque également d’encourager la répétition de tels homicides", ajoute le porte-parole.