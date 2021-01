Circulation perturbée dans la zone de Taaone du 11 au 15 janvier

- La zone matérialisée en rouge sur l'Avenue du Général de Gaulle concernera des travaux de sondages sur conduite AEP (eau) réalisés par JL POLYNESIE durant toute la matinée de lundi.



- Les voies situées plus au centre et le terre plein central seront notamment occupés par les travaux. Les voies de droites de l'avenue resteront ouvertes à la circulation.



- La zone matérialisée en jaune à partir du Rond point de l’hôpital jusque dans la Rue Taaone concerne des travaux de fouille, de pose de conduites et de bitumage réalisés par INTEROUTE en journée du 11 au 15 janvier.



- Pour ces travaux en particulier, la municipalité informe les parents des élèves de l'Ecole Pirae Taaone que l'accès devra se faire par l'Avenue Ariipaea Pomare.



- La voie montante du rond-point de Aorai Tini Hau vers l'Avenue Ariipaea Pomare sera fermée à la circulation entre l'entrée du Lycée et la sortie de l’hôpital.



- La voie descendante de l'Avenue Ariipaea Pomare vers l'Avenue du Général de Gaulle passant par le giroatoire sera ouverte et laissée libre à la circulation.