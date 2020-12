"Circulation active" du Covid-19 à Raiatea et Bora Bora

La situation dans les îles vous semble aujourd'hui préoccupante, pourquoi ?



"Ce qui se passe dans les îles, c'est qu'il y a régulièrement quelques cas importés depuis le début de l'épidémie. Ils sont le plus souvent isolés et contrôlés et il n'y a pas de contamination secondaire. Dans quelques cas, il y a ce qu'on appelle des clusters, des cas groupés, qui peuvent toucher plusieurs personnes. Mais en prenant les bonnes mesures, et c'est ce qui est fait en général, on arrive à bloquer la transmission. À un moment donné, s'il y a plusieurs introductions en même temps, on n'arrive plus à contrôler. D'autant plus que la population est dense. Et à ce moment là, on va avoir d'abord une transmission dans les familles, mais aussi une transmission à l'occasion de mauvais comportements. On l'a vu avec des personnes qui arrivent dans les îles, pas forcément des touristes, qui font la tournée des amis, vont embrasser tout le monde… À ce moment-là, c'est un peu ce qui est arrivé à Tubuai, cela propage la maladie sur une échelle un peu plus large."



Aux îles Sous-le-vent, Raiatea et Bora Bora sont désormais considérées comme touchées par une "circulation active" du virus ?



"Là où il y a eu une vraie circulation virale qui a échappé à des petits confinements et qui est vraiment généralisée, c'est Bora Bora d'abord, puis Raiatea et actuellement Huahine qui est un peu inquiétante, ainsi que Tubuai et dans une moindre mesure Raivavae. Cela faisait deux ou trois semaines qu'on sentait la situation venir, mais aujourd'hui elle est vraiment confirmée. Et on n'arrive plus à contrôler strictement l'ensemble des sujets contacts autour des nouveaux cas. L'équipe locale sanitaire a des difficultés pour arriver à suivre ça. Donc là, il faut qu'il y ait des mesures prises par la population, sinon on va se faire déborder, sur Bora Bora en particulier."



Cela pourrait entraîner des mesures sanitaires strictes comme un couvre-feu par exemple ?



"Tout à fait. C'est une décision politique, mais il serait assez logique de mettre en place ces mesures, compte-tenu des résultats qu'on a présentés avec des indicateurs qui sont de niveau 3 épidémiologiques. Indicateurs qui nécessitent des mesures supérieures. Il y a déjà des mesures générales qui sont prises, mais il peut y avoir peut-être nécessité d'un couvre-feu, de la limitation de certains horaires ou encore la limitation de certains rassemblements. C'est tout à fait envisageable."