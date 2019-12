Circuit pro surf: le Brésilien Ferreira sacré grand champion 2019

Paris, France | AFP | vendredi 20/12/2019 - Médaillé d'or lors des Mondiaux en septembre, le Brésilien Italo Ferreira a terminé encore plus fort l'année 2019 en devenant N.1 mondial, jeudi à Hawaii, à l'issue du circuit pro de surf, une première dans sa carrière.



Ferreira a signé son exploit sur le spot mythique de l'archipel appelé Banzai Pipeline. Il a battu son compatriote et tenant du titre, Gabriel Medina, en finale de la dernière des 11 étapes du circuit mondial, le Championships Tour (CT), organisé par la World Surf League (WSL).

A 25 ans, Ferreira, qui a remporté 3 étapes cette saison (Gold Coast/AUS, Peniche/POR et Hawaii) s'impose pour la première fois en tant que numéro 1 mondial sur le circuit pro. Il devient également le premier surfeur de l'Histoire à être sacré la même année lors des Championnats du monde (organisés par la Fédération internationale de surf/ISA).

En septembre, à Miyazaki au Japon, il avait en effet glané l'or mondial.

"Je n'arrive pas à y croire, c'est complètement irréel. J'ai dédié toute ma vie pour ce trophée et je l'ai enfin. Ce trophée signifie beaucoup pour moi, je n'ai pas de mots", a soufflé le Brésilien.

"Cette année a été tellement folle, avec des hauts et des bas. Cette année a été vraiment différente pour moi, et si spéciale, je veux remercier Dieu pour tout!", a poursuivi Ferreira.

Le surfeur, qui a grandi dans une banlieue pauvre au nord du Brésil, a éliminé sur sa route à Hawaii, non seulement le tenant du titre Medina mais également en demi-finales, la légende sur surf, l'Américain Kelly Slater, 11 fois sacré sur le circuit mondial.

Ferreira est d'autre part l'un des dix surfeurs pro ayant assuré son billet pour les jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, où la discipline fera son entrée.

Les Français Jérémy Florès et Michel Bourez terminent respectivement 10e et 13e au classement mondial.