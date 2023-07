Cinquième victoire de suite pour Shell Va'a au Fa'a'ati Moorea

Tahiti, le 8 juillet 2023 – Dans des conditions météo plutôt clémentes, Shell Va'a a remporté ce samedi une cinquième victoire de suite au Fa'a'ati Moorea. Les hommes de David Tepava ont de nouveau survolé les débats en bouclant les 96 km de course dans un temps canon de 6h13'54. Derrière à plus de 15 minutes des Shelliens, le Team OPT a pris la deuxième place et Hinaraurea a complété le podium de la course.



Plus d'infos et les classements à venir....