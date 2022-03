Cinq victoires et une ceinture de champion pour les Tahitiens à l'Epic Figthing

Tahiti, le 19 mars 2022 – Neuf combattants tahitiens de MMA ont pris part, vendredi à San Diego, à l'"Epic Fighting vs. Toa Tahiti Fighting Championship". Les athlètes du fenua ont décroché cinq victoires au cours de la soirée, dont notamment une nouvelle ceinture de championne pour Tehanahana Bernadino dans la catégorie des poids mouches.



C'est une grosse délégation tahitienne qui s'est déplacée, vendredi à San Diego, pour participer à l'événement "Epic Fighting vs Toa Fighting Championship", organisé par la promotion Epic Figthing. Sur les 13 combats de la figtht card, 9 ont opposé des athlètes tahitiens, issus des clubs de Raihere Dudes (Team Blackhouse Tahiti) et d'Henri Burns (Moorea MMA) à des combattants américains.



Et sur les neuf combats les Tahitiens, dont la grande majorité ont fait leur premier pas dans un octogone, ont réussi à décrocher cinq victoires, dont notamment une nouvelle ceinture de championne pour Tehanahana Bernadino. Cette dernière s'est imposée par décision partagée face à Gabby Sullivan pour le titre dans la catégorie des poids mouches. Après la ceinture chez les poids coqs, remportée en juillet dernier, Bernadino ajoute donc un nouveau sacre à son palmarès.



Dans les autres combats de la soirée, les Tahitiens ont assuré le spectacle. On retient notamment les victoires avant la limite de Dushan Samuela (70 kg), d'Hanson Manutahi (83 kg) et de Steven Varney (65 kg). Kaha Perretti, chez les jeunes, et Raiva Baker (70 kg) ont eux parfaitement mené leur combat pour l'emporter par décision des juges. Moins de réussite en revanche pour Teaunui Urvoy et Manahau Teriitetoofa qui attendront donc encore avant de remporter leur premier combat de MMA.







Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 19 Mars 2022 à 20:22