Cinq nouveaux cas de dengue confirmés, dont 2 à Moorea

Tahiti le 25 janvier 2024. Quatre nouveaux cas confirmés ont été rapportés en semaine 3 (3 Tahiti, 1 Moorea) pour 47 prélèvements et un cas en ce début de semaine S04 à Moorea.





Depuis le début de l’alerte, le 27 novembre 2023, cela porte à 7 le nombre de cas autochtones confirmés. Parmi ces cas, 3 personnes ont été hospitalisées.



Ces cas sont domiciliés dans les communes de Papeete, Mahina, Faaa, Punaauia et Moorea.



A Tahiti et Moorea, la situation correspond à la phase d’alerte de niveau 2 du plan de lutte contre la dengue.

Parmi les quatre cas confirmés par PCR déclarés en S03, une personne a été hospitalisée à Moorea pour une courte durée. Le sérotype DEN-2 a été identifié.



En début de S04 (du 22 au 25 janvier), 1 autre cas domicilié à Moorea a été rapporté.



Aucune de ces personnes n’a voyagé à l’étranger récemment. Il s’agit donc de cas autochtones. De plus, aucun lien épidémiologique n’a pu être établi entre eux.



Les mesures de prévention individuelles sont indispensables en se protégeant contre les piqûres de moustiques et en éliminant les gîtes larvaires.



Le séquençage des virus réalisé par l’Institut Louis Malardé indique une forte similarité avec un génotype initialement identifié au Mexique pour le cas de novembre 2023 et pour le cas de la S01 2024. Cette séquence est différente des séquences circulant aux Antilles ou en Asie/Pacifique fréquemment identifiées dans les cas importés en Polynésie française.



Entre les semaines S25-23 et S03-24, le taux de consultations pour syndrome dengue-like, relevé dans les données du réseau sentinelle, reste faible (1%).