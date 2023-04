Cinq navires de croisière cette semaine à Papeete

Tahiti, le 10 avril 2023 - Pas moins de cinq navires de croisière pour un total de plus de 9 000 passagers et membres d'équipage vont transiter par Papeete sur les sept prochains jours.



Tahiti Tourisme a annoncé lundi le programme chargé de l'accueil des croisiéristes qui vont transiter par la Polynésie, et notamment par le port de Papeete, durant la prochaine semaine. Début des festivités mardi soir à 20 heures avec l'arrivée du Norwegian Spirit et ses 2 018 passagers et membres d'équipage. Le paquebot repartira mercredi soir à 18 heures et fera également escale à Moorea et Raiatea. Le plus gros des paquebots de croisière à accoster à Papeete cette semaine sera le Majestic Princess, 3 560 passagers et membres d'équipage. Il s'amarrera vendredi matin à 8 heures à Papeete, pour repartir dimanche matin vers 4 heures en direction de l'île Soeur.



Plus modestes, les Seabourn Odyssey et Regatta, avec leurs 450 et 684 passagers, se croiseront vendredi, samedi et dimanche à Papeete, puis aux îles Sous-le-vent et aux Tuamotu. Enfin, le Grand Princess et ses 2 600 passagers et membres d'équipage fermera le bal dimanche avec une arrivée à 7 heures à Papeete et un départ le soir même à 21 heures.