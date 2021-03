Cinq morts dans l'Alabama, traversé par des tornades

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 25/03/2021 - Cinq personnes, dont trois membres d'une même famille, sont mortes jeudi lors du passage d'une tornade dans l'Etat américain de l'Alabama, où plusieurs régions ont été placées sous état d'urgence, ont annoncé les autorités.



"J'appelle toutes les personnes se trouvant sur le chemin de ces tornades (...) à rester en état d'alerte", a exhorté la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey.



Des images des intempéries ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des débris volant dans le ciel, des arbres à terre et des maisons endommagées.



Dans la localité d'Ohatchee, trois personnes de la même famille qui se trouvaient dans "une structure en bois" ont trouvé la mort, tout comme une personne dans un mobile-home, a dit à l'AFP le médecin légiste du comté de Calhoun, Pat Brown.



Une personne est également décédée à Wellington, a-t-il ajouté.



Les services d'urgence du comté de Calhoun avaient appelé les habitants à "se mettre à l'abri immédiatement".



Le bureau du shérif de Calhoun a de son côté fait état de "dégâts conséquents" à Ohatchee et près de Wellington.



Selon le site poweroutage.us, plus de 35.000 foyers en Alabama étaient sans électricité en fin d'après-midi.



Le mauvais temps devrait continuer dans la soirée, selon les autorités.