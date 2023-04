Cinq morts après une tornade au Missouri, dans le centre des Etats-Unis

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 05/04/2023 - Une tornade a frappé mercredi le Missouri faisant au moins cinq morts, selon les autorités de cet Etat du centre des Etats-Unis.



"Cinq décès confirmés", a déclaré dans un message à l'AFP le sergent Clark Parrott, porte-parole de la police routière du Missouri.



Des images de la chaîne locale Fox 2 montraient des arbres arrachés, des maisons soufflées dans le village de Glenallen, dans le sud-est de l'Etat.



Plusieurs villages dans le comté de Bollinger "ont été touchées par ce qui semble être une tornade considérable tôt ce matin", a affirmé le shérif du comté, Casey Graham, confirmant en outre les cinq décès.



"Tout au long de la matinée et encore maintenant, nos opérations de recherche et d'assistance sont en cours", poursuit-il sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Bollinger.



Les tornades, phénomènes météorologiques aussi impressionnants que difficiles à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays.



Des tornades et violents orages qui ont balayé plusieurs Etats américains le week-end dernier, ont ainsi fait au moins 32 morts.



Le Tennessee a été particulièrement touché avec 15 décès liés aux fortes intempéries, a rapporté dimanche l'agence de gestion des urgences de cet Etat du sud du pays.



Une semaine auparavant, une tornade avait balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d'immenses dégâts matériels. Le président Biden s'était rendu sur place.