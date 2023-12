Cinq médailles assurées pour la boxe aux Salomon

Tahiti, le 30 novembre 2023 - Sur les dix boxeurs tahitiens engagés à Honiara pour les Jeux du Pacifique, quatre ont réussi à se hisser en finale dans leur catégorie respective. Chez les dames, Flore Hani (-63 kg) et Hereani Temarono (+81 kg) combattront pour l'or. Du côté des hommes, Tautua Dauphin (-67 kg) et son petit frère Gabriel (-86 kg) seront également en course pour un titre. Et Herehau Tuieinui (-60 kg) est assuré d'une médaille de bronze après sa défaite demi-finale.



La guéguerre qui oppose la fédération de boxe e Polynésie française (FBPF) à sa rivale de la Polynesia boxing association (PBA) n'a, semble-t-il, pas eu trop d'effets sur les performances des boxeurs engagés aux Jeux du Pacifique. Sur les dix athlètes engagés par la FBPF, quatre d'entre-eux ont franchi les quarts et les demi-finales, entre ce mardi et ce mercredi, pour avoir leur chance de combattre pour l'or.



Chez les dames d'abord. Flore Hani disputera la finale dans la catégorie des -63 kg. La combattante professionnelle de MMA a lancé sa campagne à Honiara en dominant d'abord en quart de finale la Salomonaise, Veronica Megabule, par décision unanime des juges. La lutte a ensuite été plus acharnée en demi-finale face à la Calédonienne, Fiona Tuilekutu, mais 'Aito Hine s'imposait néanmoins aux points pour se hisser en finale. Flore Hani combattra pour l'or, ce jeudi, face à la Papou Petronella Nokenoke. Toujours chez les dames, Hereani Temarono en +81 kg, est également en course pour le plus beau métal. Avec seulement deux boxeuses engagées dans la catégorie, la vice-championne de France a rendez-vous directement en finale vendredi avec la Samoane Lulu Tuipoloa.



Les frères Dauphin tiennent leur rang



Du côté des messieurs, les frères Dauphin, Tautua et Gabriel, ont répondu présent. En -67 kg, Tautua Dauphin a livré de solides prestation pour se hisser en finale. En quart de finale, le Tahitien envoyait au tapis le boxeur de Niue Pao De Niro. Et dans sa demi-finale, malgré un premier round compliqué face au Tongien Fineasi Tuipolotu, où le Polynésien a été compté, Tautua Dauphin s'imposait avec une victoire par arrêt de l'arbitre dans la deuxième reprise. En finale ce vendredi, il devra se défaire du Salomonais Joshua O'Oku.



Dans le sillage de son grand frère Tautua, Gabriel Dauphin, en -86 kg, a été tout aussi impressionnant. En quart de finale le boxeur tahitien s'imposait face au Samoan Joseph Tui par arrêt de l'arbitre dans la troisième reprise. Et en demi-finale, mercredi, Gabriel Dauphin héritait d'un gros morceau avec le Papou Arthur Lavalou, médaillé d'argent des Jeux à Samoa en 2019. Pas de quoi impressionner plus que ça le Tahitien vainqueur encore une fois par arrêt de l'arbitre dans la deuxième reprise. Dans sa quête de l'or, Gabriel Dauphin retrouvera en finale vendredi Duken Williams de Niue.



Avec donc quatre boxeurs engagés dans des finales, quatre médailles sont d'ores et déjà assurées pour le clan polynésien, reste à savoir de quel métal elles seront faites. Et à noter par ailleurs, que suite à sa défaite en demi-finale Herehau Tueinui décroche le bronze en -60 kg.