Cinq jours pour découvrir l’aéronavale

Tahiti, le 4 novembre 2024 – Dix jeunes participent cette semaine à la première préparation militaire marine spécialisée dans le domaine de l’aéronautique navale, à la base de Faa’a. Au programme : des visites et des rencontres pour leur permettre d’apprécier la diversité des métiers proposés.





En cette deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint, dix Polynésiens âgés de 16 à 21 ans bénéficient d’un nouveau dispositif au Fenua.



À l’issue de la préparation militaire marine “classique”, ils ont été sélectionnés pour une préparation “de domaine” au Groupement aéronautique militaire (GAM) de Faa’a. “Au sein de la marine, nous avons quatre grandes forces : les fusiliers marins commandos, les sous-marins, les bateaux de surface et l’aéronautique navale. Les préparations militaires se font par armée, mais depuis l’année dernière, au sein de la marine, on a commencé à ajouter des PMM (préparations militaires marines, NDLR) de domaine à la demande de l’amiral. L’idée, c’est d’aller plus dans le détail, s’agissant de l’aéronautique navale”, explique le capitaine de frégate Jean-Marc Verseron, chef de centre de la Préparation militaire marine aéronautique du GAM de Faa’a.



“Il n’y a pas que le pilotage”

Après la Bretagne, Tahiti est la quatrième base à intégrer le dispositif. Au programme, ce lundi : présentation du site, historique de l’aéronavale et première rencontre marquante avec une jeune pilote. Un choix à-propos, puisque la majorité des stagiaires est issue de la gent féminine. Lors de la découverte des avions et hélicoptères de la flottille, d’autres métiers seront également mis en avant. “Personnel naviguant, treuilliste, plongeur… Ça permet d’élargir le spectre de ce qu’ils pourraient faire au sein de l’aéro. Il n’y a pas que le pilotage”, remarque le référent, qui tient à ce que ce soit le plus interactif possible. “On veut leur montrer la réalité, mais aussi qu’ils comprennent que c’est faisable sans forcément faire dix ans d’études de mathématiques.”



D’autant que les profils des stagiaires sont variés : certains sont bacheliers, ou le seront prochainement, quand d’autres sont déscolarisés, mais tous sont en quête d’un avenir professionnel. Si leur intérêt pour l’aéronautique navale se confirme, cette semaine en immersion pourrait les conduire à entamer le processus de recrutement dans les mois ou années à venir.



Outre la pratique sportive, la notion d’engagement sera aussi abordée à travers une cérémonie militaire, vendredi matin, en présence de la famille du parrain du stage, l’ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale Alfred Helme, et des familles des stagiaires. Cette préparation ciblée sera reconduite chaque année, avec comme objectif d’en augmenter le nombre de participants.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 4 Novembre 2024 à 15:34 | Lu 143 fois