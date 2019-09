Cinq habitations inondées à Papara

PAPARA, le 3 septembre 2019 - De grosses pluies se sont abattues ce mardi sur la côte Ouest de Tahiti. À Papara, cinq habitations se sont retrouvées sous les eaux. Météo France prévoit un risque d’orage en ce milieu de semaine.



Le mauvais temps est de retour sur l’archipel de la Société. Mardi après-midi, de fortes pluies se sont abattues sur la commune de Papara, provoquant des inondations chez des particuliers résidant dans le quartier Afarerii. Selon les sapeurs-pompiers, cinq habitations ont été touchées. Fort heureusement, “ces dégâts n’ont nécessité aucune évacuation“ , souligne Christelle Lecomte, directrice générale des services de Papara.



Dans son bulletin de prévision, Météo France annonce “des averses très marquées avec un risque d’orage mercredi. Les averses sont plus fréquentes sur le relief, les côtes Sud et Est, ainsi que sur la Presqu’île“ .



Les prévisionnistes de la station de Faa’a mettent en exergue également la forte houle qui touche actuellement la partie Sud du territoire polynésien, avec une houle pouvant atteindre les 4 mètres à Rapa, mercredi, et 3,50 mètres sur le Sud-Est des Tuamotu.