Cinq équipages tahitiens à la Vendée Va'a

Tahiti, le 16 mars 2023 - Cinq équipages tahitiens participeront du 17 au 20 mai prochain à la 12e édition de la Vendée Va'a. On retrouve notamment les vainqueurs de l'an passé avec ATN Va'a chez les hommes et les féminines du Team Vahine Hoe no Raiatea. Et pour la première fois, Shell Va'a sera également de la partie. L'équipage de Manihi Va'a et de Tumara'a Va'a sont aussi annoncés au départ.



Vingt-sept équipages seront engagés en mai prochain sur la 12e édition de la Vendée Va'a (du 17 au 20 mai). Parmi les engagés, cinq équipages tahitiens sont attendus aux Sables-d'Olonne. Parmi-eux on retrouve les vainqueurs de la précédente édition avec chez les hommes, Air Tahiti Nui Va'a, et du côté des dames l'équipage des îles Sous-le-Vent, le Team Vahine Hoe no Raiatea. Mais cette 12e édition de la Vendée Va'a sera surtout l'occasion de voir pour la première fois dans les eaux métropolitaines Shell Va'a. David Tepava et ses protégés feront également le déplacement en Vendée, histoire d'étoffer un palmarès déjà bien fourni. Et l'inconnu, les Shelliens semble plutôt bien la gérer. En septembre dernier, pour leur première participation à la Catalina Race , en Californie, le nonuple vainqueur de la Hawaiki Nui Va'a avait survolé les débats.Chez les séniors, la bataille s'annonce très belle car en plus d'ATN Va'a et de Shell Va'a, Manihi Va'a sera aussi de la partie. L'équipage des Tuamotu, présidé par Teraitua Hugon, est une valeur sûre depuis plusieurs saisons maintenant. Le casting polynésien en Vendée sera complété par une autre équipe de Raiatea, l'équipage de Tumara'a Va'a.A noter que les 'aito s'affronteront sur trois étapes avec des départs et des retours sur la grande plage des Sables d'Olonne. Chez les hommes des parcours de 46, 26 et 56 km sont prévus. Et chez les dames des étapes de 15, 26 et 15 km sont au programme.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 16 Mars 2023 à 19:29 | Lu 133 fois