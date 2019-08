Cinq ans requis contre Sabine Boiron

PAPEETE, le 28 août 2019 - Le procureur de la République a requis mercredi cinq ans de prison ferme à l'encontre de Sabine Boiron, 18 mois de prison avec sursis contre le promoteur Thierry Barbion et trois ans ferme contre Marc Ramel. Des peines de cinq ans à six mois de prison ferme ont également été requises contre les sept autres prévenus.



Au terme de deux jours de procès durant lequel dix personnes ont été jugées pour trafic d'ice et pour des infractions à caractère sexuelle commises sur des mineures, le procureur de la République s'est longuement attardé hier sur la société polynésienne, qui se trouve "confrontée à une prostitution enfantine organisée localement" .



Cinq ans de prison ferme sans mandat de dépôt ont été requis à l'encontre de Sabine Boiron sans laquelle "cette histoire ne serait jamais arrivée" . Le procureur de la République a déploré que l'ancienne institutrice n'ait apporté d'explications plus claires afin que l'on ait pu comprendre comment elle avait pu se retrouver dans cette "dérive infernale" . Selon le représentant du ministère public, Sabine Boiron, bien qu'elle se soit défendue d'avoir joué le rôle de proxénète, a été rattrapée durant l'instruction et le procès par la "linéarité" de multiples témoignages, dont ceux des deux mineures qu'elle a prostituées alors qu'elles se trouvaient dans un état de déchéance. Le procureur de la République s'est par ailleurs ouvertement interrogé sur l'activité actuelle de Sabine Boiron qui a ouvert un institut d'esthétique et de massages entre Rangiroa et les Marquises.