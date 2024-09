Cinéma: la star italienne Sophia Loren fête ses 90 ans à Rome

Rome, Italie | AFP | vendredi 19/09/2024 - La star italienne Sophia Loren, icône du cinéma couronnée par deux Oscars à Hollywood, fête vendredi soir à Rome ses 90 ans, quelques jours seulement avant l'actrice française Brigitte Bardot, "deux divas qui ont redéfini l'imaginaire féminin du XXème siècle" selon un quotidien italien.



Née dans la Ville éternelle le 20 septembre 1934, la protagoniste inoubliable d'"Une journée particulière" (1977) soufflera ses 90 bougies lors d'une fête privée organisée dans un hôtel de luxe du centre historique.



Après un hommage organisé dans un cinéma romain par les studios Cinecittà et le ministre de la Culture, l'actrice retrouvera quelque 150 amis, collègues et membres de sa famille pour un dîner sur la terrasse de l'hôtel, où elle doit aussi inaugurer une suite portant son nom, selon le journal Il Corriere della Sera.



Pour l'occasion, Sophie Loren sera habillée par son grand ami Giorgio Armani.



Vendredi, les grands quotidiens de la péninsule sont revenus sur la carrière hors normes de la brune aux yeux en amande, qui a eu pour partenaires à Hollywood les plus grands acteurs de l'époque, d'Anthony Quinn à Clark Gable en passant par Marlon Brando, Cary Grant, Peter Sellers, John Wayne ou Frank Sinatra...



"Sophia Loren, le mythe a 90 ans", titre ainsi Il Corriere, tandis que le journal romain Il Messaggero rend hommage à "l'icône (inattendue) des droits des femmes".



La Repubblica choisit de l'associer à sa consœur française Brigitte Bardot, qui passera le cap des 90 ans le 28 septembre. "Splendides nonagénaires", salue le quotidien de gauche, qui rend hommage aux "deux divas qui ont redéfini l'imaginaire féminin du XXème siècle".



Les 90 ans de Sophia Loren seront aussi marqués par une rétrospective au Lincoln Center de New York.



La télévision publique Rai a de son côté prévu plusieurs rediffusions de ses films, avec notamment vendredi soir sur Rai3 une version restaurée de "Mariage à l'italienne" avec Marcello Mastroianni, qui conjugue à elle seule plusieurs anniversaires: les 60 ans du film, sorti en 1964, le centenaire de la naissance de Mastroianni (26 septembre 1924) et les 50 ans de la mort de son réalisateur Vittorio De Sica (1974).



Légende du 7e art, l'actrice, veuve depuis le décès du producteur Carlo Ponti en janvier 2007, avait fait un retour sur les petits écrans italiens en 2010 dans un téléfilm sur sa vie où elle incarnait sa propre mère.



En 2014, elle avait publié pour ses 80 ans une autobiographie intitulée "Hier, aujourd'hui et demain".



Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2020 dans "La vie devant soi", une adaptation du roman de Romain Gary réalisée par son fils Edoardo Ponti.



Elle avait obtenu grâce à ce rôle le prix de la meilleure actrice aux César du cinéma italien en 2021.