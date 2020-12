Chronique de la violence domestique

Tahiti, le 8 décembre 2020 - Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné mardi un père de famille de 46 ans à cinq ans de prison dont deux avec sursis assortis d'un mandat de dépôt. En 2016 et alors qu'il avait l'interdiction d'approcher son épouse et mère de leurs quatre fils, le prévenu l'avait séquestrée et lui avait imposé un rapport sexuel non consenti.



Des faits particulièrement graves et sordides ont été examinés par le tribunal correctionnel de Papeete mardi matin. Un quadragénaire, père de quatre enfants, comparaissait en effet pour des violences commises sur sa femme il y a de cela quatre ans alors que le couple était en instance de divorce et que l'homme avait l'interdiction d'approcher son épouse. Courant 2016, et malgré l'ordonnance de protection alors délivrée par le juge aux affaires familiales, le prévenu avait réussi à entrer en contact avec sa femme. Il avait profité du fait qu'elle dépose un de leur fils pour s'engouffrer dans son véhicule et prendre le volant. Il avait ensuite décidé de lui imposer un tour de l'île et avait profité d'un arrêt sur la côte est pour lui imposer un rapport sexuel non consenti sous la menace d'une arme. Traumatisée et en proie à une crise d'angoisse, la victime avait perdu connaissance.



Entendu par les gendarmes qui avaient été appelés par les enfants du couple, le prévenu avait réfuté tout comportement violent, expliquant même que sa femme était tout à fait consentante lorsqu'il avait abusé d'elle dans son véhicule. Les investigations et les auditions des enfants du couple ainsi que celles de plusieurs témoins gravitant dans l'entourage familial avaient laissé apparaître le profil d'un homme très violent qui frappait ses enfants avec des bouts de bois, des ceintures ou à mains nues. Un homme qui maltraitait également son épouse avec laquelle il était marié depuis de nombreuses années.