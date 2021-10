Christophe Moreau installé à la direction de l'Institut du cancer

Tahiti, le 8 octobre 2021 – Trois mois après sa création, l'Institut du cancer de Polynésie française a tenu, ce vendredi, son premier conseil d'administration. Ce nouvel établissement sera dirigé par Christophe Moreau, ancien cadre à la Direction du budget et des finances. L'intéressé prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre.



Officiellement crée en juillet dernier, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a réuni ce vendredi le premier conseil d'administration de l'Institut du cancer de Polynésie française (ICPF). Une première étape importante de franchie pour l'établissement qui s'installera dans un premier temps dans un bâtiment du Centre de la mère et de l'enfant, à Pirae, en attendant la fin des travaux de réhabilitation de la rotonde au Centre hospitalier de Taaone, où l'ICPF prendra définitivement ses quartiers.



Ce nouvel établissement sera dirigé par Christophe Moreau, ancien responsable de la section investissement à la Direction du budget et des finances. L'intéressé, titulaire également d'un diplôme universitaire en chimie, prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre.



Une montée en puissance progressive



L'établissement a ainsi prévu une montée en puissance progressive avec, pour débuter, la mise en place d’un pôle de coordination de tous les acteurs de la cancérologie sur l’ensemble des archipels du fenua dont l'objectif est l’amélioration de la prise en charge des patients. Ensuite, à compter du 1er janvier 2022, la cellule dépistage et le registre du cancer seront transférés de la Direction de la santé vers l’Institut, le but étant de développer plus fortement le registre du cancer au sein de cette structure dédiée, et en adaptant les opérations de dépistages aux besoins de la population.



Un pôle de recherche clinique sera également mis en place au sein de l’Institut pour participer à terme à des essais thérapeutiques européens. Ainsi, l’ICPF a pour objectif de faire progresser la lutte contre le cancer en Polynésie française et d’organiser pour les Polynésiens l’accès aux pratiques les plus récentes et les plus efficaces contre cette pathologie, tels que le Tep scan, outil de traitement et de diagnostic majeur, évitant ainsi des évasans vers la Nouvelle-Zélande ou la France. Son partenariat avec les centres experts de lutte contre le cancer (UniCancer), sa convention avec l’Institut national du cancer (INCA) et le déploiement de nouveaux outils digitaux contribueront également au bon fonctionnement de l'établissement.