Christophe Bergues nommé directeur de Onati

Tahiti le 04 janvier 2023 - Christophe Bergues et Tehina Thuret viennent tous deux d’être nommés respectivement directeur général et directeur général délégué de Onati.



Le directeur “transformation et support” Christophe Bergues et le directeur “télécom et multi média” Tehina Thuret de Onati viennent d’être nommés respectivement directeur général et directeur général délégué de la société. Ces derniers continueront à assurer leurs anciennes fonctions en attendant, toujours selon nos informations, que Tehina Thuret soit ensuite nommé directeur général de Onati à la place de Christophe Bergues dans le courant de l’année.

Le P-dg de la holding OPT Jean François Martin continue à assurer la présidence de Onati et de Fare Rata.



Ces nominations font suite à la révocation de Thomas Lefebvre-Segard le 30 décembre dernier, comme révélé par nos confrères de Polynésie 1ère, pour avoir, toujours selon nos confrères, plombé les comptes de Onati à hauteur d’environ un milliard de Fcfp.