Christian Chee Ayee médaillé sur tapis vert

Christian Chee Ayee avait participé aux Jeux du Pacifique en lancer de poids assis. Il vient d'obtenir sa médaille de bronze sur tapis vert suite à une erreur de classification.



Suite à une erreur de classification pendant les XVIème Jeux du Pacifique, qui se sont déroulés en juillet dernier à Samoa, l’athlète handisport Christian Chee Ayee a obtenu une médaille de bronze en lancer de poids assis. Il termine à la troisième place du concours derrière les Calédoniens Thierry Cibone et Marcellin Walico. Par la même occasion, Ferdinand Clark, un autre Tahitien, remonte à la cinquième place de ce même concours.



Bonne nouvelle pour le handisport tahitien qui avait obtenu également trois médailles (or, argent et bronze) en tennis de table. Christian Chee Ayee nous a confié : « J’ai ressenti une grande joie. Je ne suis pas seul à avoir gagné, c’est tous les gens qui étaient avec moi et la Polynésie toute entière qui ont gagné avec moi. J’ai ressenti également beaucoup de fierté d’avoir pu représenter la Polynésie lors de cette compétition internationale. Merci également à la fédération polynésienne de sports adaptés et handisport qui nous soutient depuis des années. »