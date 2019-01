Christelle Lehartel à la rencontre des Polynésiens de l’Insep

En mission jeunesse et sports à Paris, Madame la Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports Christelle Lehartel est allée à la rencontre des jeunes polynésiens sportifs de haut niveau pensionnaires de l'INSEP, l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance. La journée fut aussi l'occasion de rencontrer les instances du scoutisme français et d'échanger avec Thomas Degos, le chef de cabinet de la Ministre de l'Outre-Mer Annick Girardin. On reconnaît sur la photo les champions de taekwondo Anne-Caroline Graffe, Raihau Chin et Tuarai Hery ainsi que le jeune judokate Krystal Garcia. Ces deux derniers ont intégré l’Insep courant 2018. Mme la Ministre était accompagnée par Antony Pheu directeur de la jeunesse et des sports et Tiphaine Gribelin conseillère technique jeunesse et sports. SB & communiqué