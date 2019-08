Christelle Lehartel : "Tout est prêt pour la rentrée"

Philippe Couturaud, vice-recteur de la Polynésie française





Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?

"Il y a beaucoup de nouveautés pédagogiques. Les nouvelles classes bilingues franco/tahitien me semblent très importantes. Cela existe depuis plusieurs années en métropole, il était temps de le faire en Polynésie.

Nous créons également deux nouvelles classes de 6e dans les Tuamotu qui permettent aux enfants de rester un an de plus dans leur île.

Dans le cadre du rapprochement école/collège de la nouvelle gouvernance, nous l'étendons cette année à l'île de Hao.

Sinon, l'une des très grandes nouveautés de cette année est la réforme du lycée, les élèves vont choisir des parcours. Ils vont pouvoir 'piocher' différentes disciplines. Les élèves ne sont plus comme on le pensait "littéraires", "scientifiques" ou "économistes", ils sont beaucoup plus divers et plus riches.

La nouvelle spécialité "Numérique et des sciences informatiques" mise en place en 1ere me paraît aussi essentielle (…).

Enfin, le dernier point important est la mise en place de la spécialité "Littérature, culture et langue polynésienne" qui va être également lancée pour les classes de 1re. Cela va permettre de valoriser la culture polynésienne".