Christelle Lehartel : "Le MMA répond aux besoins de la jeunesse"

Tahiti, le 14 janvier 2020 - Le 27 décembre dernier, le Pays a accordé à la Fédération de lutte, arts martiaux mixtes, jiu jitsu brésilien et disciplines associées (FPLALDA) une délégation de service public pour encadrer la pratique du Mixed Martial Art au fenua. Christelle Lehartel, ministre des Sports, s'est exprimée sur les raisons de la légalisation de la discipline et ses perspectives de développement.



Pourquoi avoir décidé de légaliser la pratique du MMA ?

C'était un vœu de nos athlètes qui le souhaitaient depuis 2015. Ils avaient fait déjà une première tentative à l'époque avec un premier dossier, mais il n'y a pas eu de suivi. Le projet est revenu sur la table en 2018 quand on m'a nommée ministre des Sports. Ensuite, la légalisation ne s'est pas faite du jour au lendemain, parce qu'on a voulu d'abord s'informer sur cette discipline de combat. En octobre dernier, la FPLALDA a organisé un séminaire sur le MMA avec notamment la présence de Kerrith Brown, président de la Fédération internationale de MMA (IMMAF), et d'autres personnalités du MMA. C'était l'occasion de rassurer la population, parce que beaucoup de gens avaient encore une image négative de cette discipline. En réalité, le MMA est un sport comme un autre, comme la boxe, le rugby, le taekwondo, le judo… il y a évidemment des risques... Et on savait que le MMA était déjà pratiqué à l'état sauvage en Polynésie.



Quand vous dites que le MMA est pratiqué à l'état sauvage, vous faites allusion aux combats de rue entre jeunes les mercredis après-midi en ville ? Est-ce-que légaliser le MMA permettra d'endiguer ce problème ?

Accorder une délégation de service public pour le MMA à la FPLALD permettra de mieux encadrer la discipline, avec des conseillers techniques et des personnes diplômées. D'une certaine manière, on pourra récupérer ces jeunes dans la rue et mieux les encadrer au sein des clubs. Même si on sait qu'avant la légalisation du MMA Raihere Dudes et Henri Burns ont déjà commencé ce travail auprès de certaines jeunes. On sait que le MMA répond aux besoins de la jeunesse polynésienne qui a une appétence particulière pour cette discipline.