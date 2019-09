Chirac, l’ami de la Polynésie

Papeete, le 26 septembre 2019 – L’ancien Président de la République entre 1995 et 2007, Jacques Chirac, s’est éteint hier à l’âge de 86 ans. Entre ses liens d’amitié politique avec Gaston Flosse et son intérêt sincère et marqué pour les affaires polynésiennes, il laisse l’image d’un des élus nationaux les plus populaires du fenua.



La Polynésie s’est réveillée jeudi matin émue par la nouvelle de la disparition de l’ancien Président de la République, Jacques Chirac. Certainement l’une des figures politiques nationales les plus appréciées au fenua. Au gré des premiers hommages officiels -au premier chef desquels celui du « frère » Gaston Flosse- c’est bien davantage le lien « d’amitié » que la solennité de la fonction de l’ancien chef de l’Etat qui a été salué quasi-unanimement par les responsables politiques polynésiens. Jacques Chirac garde l’image d’un amoureux de la Polynésie. Et elle le lui rend bien.



A l’origine de cette relation étroite et chaleureuse entre l’ancien Président et le fenua, il y a d’abord eu la « complicité sincère » entre « deux hommes politiques aux trajectoires distinctes, l’une nationale, l’autre locale », explique le politologue Sémir Al Wardi : Gaston Flosse et Jacques Chirac. Le premier soutien indéfectible du second, membre fondateur du RPR avec lui dans les années 1970 et Secrétaire d’Etat de son gouvernement en 1986. Le premier et l’unique Polynésien à avoir jamais été nommé au sein d’un gouvernement national. Un égard que l’ancien président du Pays et la Polynésie n’oublieront pas.