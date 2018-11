Chine: une voiture percute des piétons, 7 morts et 4 blessés

Pékin, Chine | AFP | mardi 26/11/2018 - Une voiture a percuté mardi pour une raison encore inconnue plusieurs piétons dans le sud-ouest de la Chine, tuant sept personnes et faisant quatre blessés, ont rapporté les autorités.



L'automobile est montée sur le trottoir avant de heurter les victimes vers 10H00 (02H00 GMT) dans un village de la commune de Leshan (province du Sichuan), selon la police locale.

Les policiers ne précisent pas si le drame est d'origine accidentelle ou intentionnelle. Ils indiquent seulement que le chauffeur a été interpellé et qu'une "enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident".

Il survient cinq jours après qu'un automobiliste a percuté des écoliers dans le nord-est du pays, faisant cinq morts et 19 blessés. L'homme, un chômeur âgé de 29 ans, avait choisi ses victimes "au hasard" après une dispute avec sa femme, selon les médias d'État.

Les règles de circulation sont régulièrement ignorées par les automobilistes en Chine. Selon les chiffres officiels, 58.000 personnes ont été tuées dans des accidents de la route sur la seule année 2015.