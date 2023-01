Chine: une province lève le contrôle des naissances

Pékin, Chine | AFP | lundi 29/01/2023 - Le Sichuan, l'une des provinces les plus peuplées de Chine, va lever le mois prochain des restrictions aux naissances pour encourager la natalité dans un contexte de crise démographique, ont annoncé lundi les autorités locales.



Pour la première fois depuis les années 1960, la Chine a vu l'an passé sa population baisser, ce qui risque de peser lourdement sur sa compétitivité et son système de retraites, selon des analystes.



Cette chute de la natalité est liée en partie aux coûts de la vie et de l'éducation d'un enfant qui ont fortement augmenté en Chine.



Pour inciter les couples à procréer, Pékin a mis fin en 2016 à sa politique de l'enfant unique et autorise depuis 2021 les familles à avoir au maximum trois enfants. Avec un résultat mitigé.



La province du Sichuan (Sud-Ouest), qui compte plus de 80 millions d'habitants, a annoncé lundi lever la limite de trois enfants par couple en vigueur ailleurs dans le pays.



La mesure sera effective à partir du 15 février pour une durée de cinq ans, a précisé la Commission locale de la Santé.



L'enregistrement des naissances au Sichuan ne sera par ailleurs plus conditionné à un certificat de mariage.



En Chine, les enfants nés hors mariage ont longtemps peiné à trouver une existence légale, tandis que leurs parents étaient condamnés à payer de lourdes amendes. Mais un certain assouplissement est constaté ces dernières années.



Nombre de villes et provinces ont par ailleurs lancé ces derniers mois des mesures pour encourager les naissances.



La métropole de Shenzhen (Sud) propose ainsi une prime à la naissance et des allocations versées jusqu'aux trois ans de l'enfant.



Dans la province du Shandong (Est), 158 jours de congés maternité (60 de plus que la norme nationale) sont possibles, dès le premier enfant.



La Chine, qui compte actuellement 1,4 milliard d'habitants, pourrait n'en avoir que 587 millions en 2100, selon les projections les plus pessimistes de démographes.