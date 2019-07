Chine: un glissement de terrain fait au moins 13 morts

Pékin, Chine | AFP | mercredi 24/07/2019 - Au moins 13 personnes sont mortes et 35 autres sont portées disparues après un glissement de terrain dans la province montagneuse du Guizhou (sud-ouest de la Chine), a annoncé mercredi un média d'Etat.



L'éboulement s'est produit mardi soir dans un village dépendant de la ville de Liupanshui, située à 2.300 kilomètres de Pékin.

Un total de 21 maisons ont été ensevelies dans une zone où résident une cinquantaine de personnes, ont indiqué les autorités locales.

La télévision publique CCTV a évoqué un "puissant" éboulement qui a tout balayé sur son passage sur environ 500 mètres.

Peu avant 19h (11H00 GMT), la chaîne a fait état d'au moins 13 morts et 35 personnes portées disparues. Un précédent bilan évoquait la mort de 11 personnes et faisait état de 42 disparus.

La pluie complique les opérations de secours, selon CCTV qui a diffusé des images d'ambulances ralenties par la boue et de pelleteuses en action sur les lieux de la catastrophe.

Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier pendant les fortes pluies.

En août 2017, au moins 30 personnes avaient trouvé la mort dans deux glissements de terrain distincts dans cette même province du Guizhou.