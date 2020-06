Chine: les pains de sucre inondés, au moins 20 morts

Pékin, Chine | AFP | jeudi 11/06/2020 - Au moins 20 personnes ont perdu la vie lors d'inondations et de glissements de terrain dans le sud de la Chine, où les célèbres pains de sucre chers aux touristes ont les pieds dans l'eau.



Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud du pays depuis le début du mois ont détruit plus de 1.300 habitations et entraîné le déplacement de près de 230.000 personnes, a rapporté jeudi l'agence Chine nouvelle.



Dans la région du Guangxi, six personnes ont été tuées et une est portée disparue, a précisé l'agence officielle, citant le ministère des Situations d'urgence.



Les rues de la ville touristique de Yangshuo, au coeur des collines karstiques en forme de pains de sucre, y sont envahies par les eaux, portant un nouveau coup dur à cette région frappée par l'arrêt des voyages du fait du Covid-19.



Plus d'un millier d'hôtels et de pensions de famille ont été inondés, ainsi qu'une trentaine de sites touristiques. Des habitants et des visiteurs ont dû être évacués sur des pirogues en bambous.



Un hôtelier a déclaré à Chine nouvelle que ses chambres étaient englouties sous un mètre d'eau.



Selon le ministère, les dégâts dans l'ensemble des zones touchées dépasse les 4 milliards de yuans (500 millions d'euros).



La province voisine du Hunan est encore plus endeuillée, avec 13 morts en date de mercredi, ainsi que le Guizhou, qui déplore huit morts et disparus.



De nouvelles pluies sont annoncées au cours des prochains jours.