Chine: 18 morts dans l'incendie d'une école d'arts martiaux

Pékin, Chine | AFP | vendredi 24/06/2021 - Dix-huit personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'une école d'arts martiaux du centre de la Chine, dont le directeur a été arrêté.



La plupart des victimes sont des élèves de l'école, scolarisés en internat et âgés de sept à 16 ans, d'après des médias locaux.



Le sinistre s'est déclaré dans la nuit alors que 34 pensionnaires étaient présents au premier étage de l'école, située dans la province du Henan, selon des fonctionnaires interrogés par le site Beijing Toutiao News.



Les blessés, dont quatre dans un état grave, ont été acheminés vers un hôpital où un médecin a assuré que "tout est fait" pour les sauver, selon la même source.



Le directeur de l'école a été arrêté, selon un communiqué du comté de Zhecheng, où se trouve l'école (environ 700 km au sud de Pékin). Les autorités ont précisé vendredi matin que l'incendie avait été maîtrisé.



La cause du départ de feu n'était pas connue dans l'immédiat.



Grande émotion



Un responsable a confirmé à l'AFP que l'école concernée était le "Centre d'arts martiaux Zhenxing". Selon des médias locaux, l'établissement est une institution généraliste de "renforcement du corps par la moralité et les arts martiaux".



Le secrétaire du Parti communiste pour le Henan, Lou Yangsheng, a estimé que le drame était "une profonde leçon" pour les autorités locales, qui doivent faire en sorte d'éliminer les risques.



La province, haut-lieu des arts martiaux chinois, abrite de nombreux établissements de kungfu qui accueillent des milliers de jeunes.



Beaucoup de ces écoles sont situées près du temple Shaolin, connu pour ses moines combattants. Le drame de vendredi s'est cependant déroulé à quelque 200 km du célèbre site.



Le sinistre a suscité une grande émotion sur les réseaux sociaux, où les internautes réclamaient un renforcement des normes de sécurité anti-incendie.



Le drame rappelle un incendie survenu il y a tout juste 20 ans, en juin 2001, à Nanchang (centre), dans un pensionnat où 13 enfants en bas âge étaient morts asphyxiés lorsque des spirales anti-moustiques avaient mis le feu à la literie.



Centenaire du Parti



Les incendies sont fréquents en Chine, avec des dizaines de victimes enregistrées ces dernières années lors de feux de forêts ou d'installations industrielles.



Fin 2017, un incendie avait fait 19 morts au sud de Pékin, dans un hôtel où étaient hébergés des migrants internes.



Cet événement avaient été suivis d'une campagne de destruction des logements illégaux habités par les migrants, dont beaucoup ont dû regagner leur province.



En 2010, un incendie dans une tour de 27 étages à Shanghai avait tué 58 personnes.



L'incendie de vendredi survient alors que le pouvoir chinois renforce les mesures de sécurité tous azimuts à l'approche des célébrations du centenaire du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet.



A la suite de plusieurs accidents miniers, les autorités ont suspendu le travail dans les mines de charbon de plusieurs provinces, notamment au Henan, la troisième province de Chine par la population avec près de 100 millions d'habitants.