Chine: 17 morts dans l'incendie d'un restaurant

Pékin, Chine | AFP | mercredi 28/09/2022 - Un incendie qui a frappé mercredi un restaurant dans le nord-est de la Chine a fait 17 morts et trois blessés, selon les autorités.



Le feu a pris peu avant 12H40 locale (04H40 GMT) dans un établissement situé dans la grande ville de Changchun, capitale de la province du Jilin, a indiqué le gouvernement local sur le réseau social Weibo.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les médias chinois montraient des flammes faisant rage au rez-de-chaussée d'un bâtiment et une dense fumée grise s'échappant par les portes et les fenêtres.



"Les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux" et les opérations de secours étaient terminées vers 15H00, indique le communiqué des autorités.



"Les blessés ont été envoyés à l'hôpital et les démarches relatives aux personnes décédées ont débuté."



Selon le communiqué, une enquête a été lancée pour déterminer les causes du drame et un ou des représentants du restaurant sont actuellement entendus par la police.



Si la sensibilisation à la lutte anti-incendie et les normes de sécurité ont progressé en Chine ces dernières décennies, des feux de bâtiments surviennent encore régulièrement.



Mi-septembre, un spectaculaire incendie avait dévasté un gratte-ciel de 218 mètres de haut à Changsha (centre de la Chine). Le sinistre n'avait toutefois fait aucune victime, selon les pompiers.



En juin 2021, dans la province du Henan (centre), l'incendie d'une école d'arts martiaux avait fait 18 morts, pour la plupart des élèves âgés de sept à 16 ans.



En 2017, deux incendies avaient tué plus d'une vingtaine de personnes dans des quartiers de Pékin habités par des travailleurs migrants venus d'autres provinces.



En 2010, les flammes avait ravagé un immeuble résidentiel de 28 étages à Shanghai, tuant 58 personnes.